Son Dakika: Corona virüse yakalananların IQ'su düşüyor, beyni 10 yıl yaşlanıyor! Uzun Kovid'in semptomlarından biri...

İnsanların bilişsel yetenekleriyle ilgili yapılan kapsamlı bir testin sonuçları, koronavirüs hastalarının hastalığa yakalanmayanlardan daha kötü puan aldığını ve hatta evde sadece hafif semptomlarla iyileşen kurbanların bile etkilendiğini ortaya koydu. Bilim adamları, zihinsel bozukluğun şimdi Long Covid yani Uzun Kovid olarak adlandırılan şeyin semptomlarından biri olabileceğine inanıyor. Londra Imperial College'dan Dr Adam Hampshire liderliğindeki araştırmada, bir ekibin Great British Intelligence Test adlı bir araştırmaya katılan 84.285 kişinin bilişsel test sonuçları analiz edildi.