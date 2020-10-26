Son Dakika: Corona virüse yakalananların IQ'su düşüyor, beyni 10 yıl yaşlanıyor! Uzun Kovid'in semptomlarından biri...

İnsanların bilişsel yetenekleriyle ilgili yapılan kapsamlı bir testin sonuçları, koronavirüs hastalarının hastalığa yakalanmayanlardan daha kötü puan aldığını ve hatta evde sadece hafif semptomlarla iyileşen kurbanların bile etkilendiğini ortaya koydu. Bilim adamları, zihinsel bozukluğun şimdi Long Covid yani Uzun Kovid olarak adlandırılan şeyin semptomlarından biri olabileceğine inanıyor. Londra Imperial College'dan Dr Adam Hampshire liderliğindeki araştırmada, bir ekibin Great British Intelligence Test adlı bir araştırmaya katılan 84.285 kişinin bilişsel test sonuçları analiz edildi.
Araştırmayı yöneten Imperial College London'da görevli Dr. Adam Hampshire, Kovid-19'u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğünü gözlemlediklerini dile getirdi.
Koronavirüsü atlatan 84 bin 285 kişiye yapılan zeka testi sonucunda hastalığı en ağır atlatanların IQ'larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş görüldüğü kaydedildi.
Koronavirüsü yenenlerin, mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi.
Araştırma sonucunda, "COVID-19 olan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı" denildi.