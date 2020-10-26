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Son Dakika Haberi: Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...

Başkan Yardımcısı ile ilgili son dakika haberi geldi. tarafından yapılan açıklamaya göre, Pence'in dün yaptırdığı corona virüs test sonuçları çıktı. Pence'in yaptırdığı testlerin negatif çıktığı bildirildi...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:44 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonuçları açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Pence'in yaptırdığı testlerin sonucu negatif.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Haberi: ABD Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...
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