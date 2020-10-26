Son Dakika Haberi: ABD Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonuçları açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Pence'in yaptırdığı testlerin sonucu negatif.

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