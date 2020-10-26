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Son Dakika Haberi: ABD Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ilgili son dakika haberi geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, Pence'in dün yaptırdığı corona virüs test sonuçları çıktı. Pence'in yaptırdığı testlerin negatif çıktığı bildirildi...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:44Son Güncelleme: 26.10.2020 16:50ABONE OL
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonuçları açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Pence'in yaptırdığı testlerin sonucu negatif.
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Son Dakika Haberi: ABD Başkan Yardımcısının test sonuçları çıktı! Peş peşe mitinglere katılmıştı...