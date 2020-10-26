Son dakika haberi: Corona virüs neden bu kadar ölümcül? Bilim insanlarından çarpıcı covid-19 açıklaması...

Son dakika haberi: Dünya genelinde 43 milyonun üzerinde kişinin enfekte oldupu coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. İnsanların hayatlarını büyük oranda etkileyen corona virüs diğer virüslerden neden farklı ve neden bu kadar öldürücü?

İşte koronavirüsü diğer virüslerden farklı kılan onu yaşamlarımız ve bedenlerimiz için bu kadar özgün bir tehdit haline getiren özellikleri...