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haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biriydi! Özel operasyonla öldürüldü...

haberi... Afgan güvenlik güçlerinin, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olarak listelenmesinden iki yıl sonra El Kaide’nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu. Afganistan'ın Gazni şehrinde özel bir operasyon gerçekleştirildi. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller yaptığı açıklamada Masri'nin ölümünün teyit edildiğini bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 08:49 Son Güncelleme: 26.10.2020 08:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biriydi! Özel operasyonla öldürüldü...

haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden El Kaide'nin üst düzey ismi Abu Muhsin Al - Masri öldürüldü. Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun () 'En Çok Aranan Teröristler' listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri'nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biriydi! Özel operasyonla öldürüldü...

ÖZEL BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri'nin Afganistan'ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller'ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri'nin ölümünü doğruladığı belirtildi.

Son dakika haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biriydi! Özel operasyonla öldürüldü...

FBI'DAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Al-Masri'nin, ABD'de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri'nin öldürülmesine yönelik 'dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi. Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan'da 200'den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biriydi! Özel operasyonla öldürüldü...
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