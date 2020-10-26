Son dakika haberi: İlaç şirketinden flaş açıklama: Koronavirüs aşı adayı umut vaat ediyor

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aşı adayları ne durumda? Yapılan aşılar ne gib sonuçlar veriyor? Bu konuyla ilgili ünlü İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'dan flaş bir açıklama yapıldı.

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının, virüse karşı en savunmasız grup olarak görülen yaşlılarda bağışıklık geliştirebileceğini ortaya koydu.

Financial Times'ın bulgulardan haberdar olan 2 kaynaktan edindiği bilgiye dayandırdığı haberinde, aşı adayının, Kovid-19 salgınında en fazla risk altındaki yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi sağladığı bildirildi.