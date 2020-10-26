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SON DAKİKA HABERLERİ: ’da muhalefet lideri 'a sert tepki!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Emmanuel 'a Fransız muhaliflerden sert tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde İslam karşıtı sözleriyle dünyada büyük tepki çeken Macron'a bir tepki de Fransız muhalif aşırı sol parti olan "Boyun Eğmeyen Fransa"dan geldi. Parti başkanı Jean-Luc 'dan Macron'un kontrolünü tamamen kaybettiğini söyledi. Aşırı solcu lider, Macron'a karşı tepkisini şöyle devam ettirdi: Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?"

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:29 Son Güncelleme: 26.10.2020 18:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Emmanuel 'nun İslam karşıtı sözlerine karşılık tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa'daki aşırı sol partiden Macron'a sert tepki geldi. Parti Başkanı , "Macrona tamamen kontrolü kaybetti" dedi.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron'un durumun kontrolünü tamamen kaybettiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki!

Bouches-du-Rhone bölgesi milletvekili , France "Inter" radyosuna verdiği mülakatta, daha önce 'u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya'da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO'da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki!

"FRANSA ALAY KONUSU OLDU"

Aşırı solcu lider, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. alay konusu olmuş, () twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" ifadelerine yer verdi.

Macron tarafından "İslamo-solcu" ya da "sol İslamcılar" olarak tanımlandıklarını hatırlatan , "Sanırım bizim desteğimizi istemiyor." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki!
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SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki!
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