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: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! 'ya şoku!

haberi: Cumhurbaşkanı 'un İslam karşıtı tutumu ve ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki yağıyor. Son olarak; Fransız ürünlerini boykot kampanyalarının ardından birçok Fransız internet sitesine de düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:48 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:16 ABONE OL
Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!

Son dakik haberi: Cumhurbaşkanı son günlerde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemiş ve bu islamofobik yaklaşımı büyük tepki toplamıştı. Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Mücadele ve Destek Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok Fransız internet sitesinin pazar günü siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!

"Bu pazar akşamı birçok Fransız web sitesini dalgası vurdu." ifadesi kullanılan açıklamada, bunların hangi kurum ve birimlerin internet siteleri olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!

BİRÇOK ÜLKEDE FRANSIZ ÜRÜNLERİ BOYKOT EDİLMEYE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu, ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve binaların duvarlarına yansıtılması nedeniyle Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmıştı.

Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!

Dışişleri Bakanlığı, boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin son bulmasını istemişti.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

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Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!
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