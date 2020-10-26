Son dakika: İslam'a yönelik saldırıları büyük tepki toplamıştı! Fransa'ya siber saldırı şoku!

Son dakik haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son günlerde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemiş ve bu islamofobik yaklaşımı büyük tepki toplamıştı. Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Mücadele ve Destek Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok Fransız internet sitesinin pazar günü siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.