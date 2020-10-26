Son Dakika: Mercedes’i kameralar önünde ateşe verdi, önünde mangal yaptı

Mikhail Litvin, lüks bir otomobil satın aldığı bir galeri ile sürekli kavga eden Rus vlogger dikkat çeken bir harekete imza attı. Gelen son dakika haberine göre, dört kapılı otomobili aldığından beri sürekli bozuldu ve satın aldığı bayi bu konuda hiçbir şey yapmadı. İddiaya göre arabasını bayiye beş kez göndermişti - her durumda bayi aracı tamir etmemek için bahane bularak geri gönderdi.

YANAN ARACIN ÖNÜNDE MANGALDA SOSİS YEDİ

Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu.