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Son dakika: Saddam Hüseyin'in Yardımcısı öldü

Son dakika dünya haberi... 'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Yardımcısı 'nin öldüğü açıklandı. Baas tarafından yapılan açıklamada, Irak hükumeti ve ABD tarafından aranan Saddam’ın Yardımcısı İzzet el-Duri’nin ölüm nedenine yer verilmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:17 Son Güncelleme: 26.10.2020 11:25 ABONE OL
Son dakika: Saddam Hüseyin'in Yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri öldü

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinin ardından yasaklanan Saddam Hüseyin'in partisi Baas tarafından yapılan açıklamada, Irak hükumeti ve ABD tarafından aranan Saddam'ın Yardımcısı İzzet el-Duri'nin öldüğü belirtildi. Baas Partisi üyelerinin sabırlı olmaya çağrıldığı açıklamada el-Duri'nin ölüm nedenine yer verilmedi.

BAAS PARTİSİNİN BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

1942 doğumlu olan ve eski devrik lider Saddam Hüseyin'in yakalanamayan yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri, Devlet Başkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Tarım Bakanı görevlerini üstlenmişti. 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından yakalanamayan ve ABD tarafından aranan el-Duri, Saddam Hüseyin'in 2006'da idam edilmesi üzerine yasaklı Irak Baas Partisi'nin başkanı seçilmişti.

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Son dakika: Saddam Hüseyin'in Yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri öldü
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