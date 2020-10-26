‘Suç başbakanı’ Netanyahu’ya öfke dinmiyor

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'na yönelik protestolar devam ediyor. 18. haftasına giren protestolara yine binlerce kişi katıldı. Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları da "Yolsuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz" ve "Artık Git" yazılı pankartlar taşıdı. Batı Kudüs'te 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı. Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.