Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir

TBMM Başkanı : Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir

TBMM Başkanı : "İslam düşmanlığında ve Sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir"

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:51 Son Güncelleme: 26.10.2020 19:54 ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve Sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğa'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'a sert tepki! Başkan Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız mallarını satın almayın!

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop: Fransız mallarına boykotun İslam dünyasının desteğiyle güçlü şekilde gerçekleşmesi zarurettir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA