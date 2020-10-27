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Aday aşı yaşlılar için umut vaat ediyor

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Aday aşı yaşlılar için umut vaat ediyor
İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının, virüse karşı en savunmasız grup olarak görülen yaşlılarda bağışıklık geliştirebileceğini ortaya koydu. Financial Times'ın haberine göre aşı adayının, yaşlılarda koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı, bunun uzmanları, yaşlıların Kovid-19'u ağır geçirme veya virüs nedeniyle ölme riskini azaltacağı konusunda cesaretlendirdiği ifade edildi. Nottingham Üniversitesinden Viroloji Profesörü Jonathan Ball, aşının 55 yaş üstü grupta bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyorsa bunun umut verici bir işaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.
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Aday aşı yaşlılar için umut vaat ediyor
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