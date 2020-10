Azerbaycanlı isimden Başkan Erdoğan'a duygu dolu mektup! 'Bizi öldürün ama onlara bırakmayın!'

İşte Kasımzade Gülşen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı o mektup:

"Sayın Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bey.

Ben Azerbaycan'dan, Kasımzade Gülşen, mimar ve Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretmeniyim.

1984 yılında Azerbaycan Berde şehrinde doğdum. Ata yurtlarımdan biri bugün Ermeni işgali altında bulunan Şuşa şehri. Doğduğum günden, kendimi bildim bileli ülkem hep savaş halinde oldu. Çocuk bile olsam 90'lı yıllarda yaşanan soğuk savaş tüm ayrıntıları ile beynimde bir daha silinmemek üzere derin izler bıraktı. Ben savaş gördüm! Ailesini tamamen kaybetmiş binlerce çıplak ama masum yüzlü çocuklar gördüm! Babasının, abisinin ve kocasının gözleri önünde defalarca tecavüze uğrayan kızlar, kadınlar gördüm! Evini basan onlarca Ermeni askerinden kurtulmak için çareyi ölümde arayan ama elindeki tek kurşunu sekiz kişilik ailesinden kime sıkacağını düşünerek biçareliğinden aklını kaybetmiş baba gördüm! Sağken karnı yarilarak bebeği alınıp silaha dikilen anneler gördüm! "Karabağ Ermenistanındır" demediği için ailesinin gözü önünde insanlığın bildiği en aşağılık hakaretlerine maruz kalan erkekler gördüm! Yeni doğmuş bebeği eğer ağlarsa etrafındakı herkesi Ermeniler bulur ve esir alır diğe, onu kendi elleriyle boğarak öldüren anneler gördüm!

Babam ve annem o dönemlerde bölgedeki herkes gibi arka cephe savaşçıları kısmında savaşa kendi çaplarında büyük desteklerde bulunmaktalardı. Hergün evimizde kazanlarda yemekler pişer yol boyu gelen göçmenlere, yaralı askerlere, gönüllü yardımcılara dağıtılırdı. Ninem komşu kadınları başına toplar, asker evlatlarının ayakları üşümesin diye çoraplar dokurdu. Evimize her gece kimi zaman akraba, kimi zamansa misafir kısmında asker ve savaşçılar gelirdi. Her sabah onları belki de bir daha görmemek umudu ile savaşa uğurlardık. Ancak her gece de, her an kapıdan içeri giricek, beraber yemek yenilecek ve savaş sohbetleri yapılacak değe yollarını beklerdik.

Biz o savaşı direnmemize rağmen, büyük Ermeni ve Rus birge ihanet güç birliği sayesinde yüzde 20 topraklarımızla beraber kaybettik. "Ateşkes" ilan olundu, lakin yaklaşık 30 yıldır Ermeni tarafı savaş sınırlarımızda sakinliği bozarak hergün tecavüzcü saldırılarına devam ediyor. Bu esnada kaç sivil ve kaç askeri toprağa verdik. Lakin yenik düşmedik. Sabrı, direnişi oğrendik. Zaman yaramıza kısman melhem oldu.