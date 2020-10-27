BM: Yemen'in güneyinde 98 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Üç kuruluşun akut yetersiz beslenme konusundaki son araştırması, 2020'de Yemen'in güneyindeki akut yetersiz beslenme vakalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olduğunu ortaya koydu." denildi.

Araştırmanın ülkenin güneyinde 1,4 milyon 5 yaş altı çocuğun bulunduğu 133 ilçeyi kapsadığı aktarılan açıklamada, "Yemen'in güney bölgelerinde beş yaşın altındaki çocuklar arasında yarım milyondan fazla yetersiz beslenme vakası kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 27'Sİ BESLENME SORUNU YAŞIYOR

2020 yılında şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olan beş yaş altı çocukların oranı yüzde 15,5'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, acilen tedavi edilmemeleri halinde 98 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bu durumdan en çok Ebyen, Lahic ve Taiz bölgelerinin etkilendiğini, bu bölgelerde her beş çocuktan birinin akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğuna işaret edilen açıklamada, Hudeyde vilayetinin alçak kesimlerinde ise çocukların yüzde 27'sinin akut yetersiz beslenme sıkıntısı çektiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile veya emziren kadınların en az dörtte birinin yetersiz beslenme tedavisi görmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"BİNLERCE KADIN VE ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKEDE"

UNICEF Yemen Temsilcisi Phillippe Duamelle, binlerce kadın ve çocuğun hayatının tehlikede olduğunu kaydetti.

Duamelle, "Akut yetersiz beslenme, bir temel hizmet paketi aracılığıyla tedavi edilebilir ve önlenebilir. Ancak bunu sağlamak için acil önlemlere ve desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Temsilcisi Duamelle, BM ve ortaklarının şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocukların tedavisi de dahil olmak üzere beslenme programlarını acilen genişletmek için 20 milyon dolardan fazlasına ihtiyacı olduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

