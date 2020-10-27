Dışarıdan saldırı olursa Türk F-16’larını görecekler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak İkinci Karabağ savaşının 1 aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için "vatan savaşı" olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun bu sürede çok sayıda yerleşim birimini Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını hatırlatan Aliyev, savaş alanında tarihi adaleti yeniden sağladıklarını kaydetti. Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.







'MÜZAKERELERDEN BIKTIK'

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu hakkında şunları söyledi: "Üç ülke saldırgana yerini göstermek için tüm olanaklara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan'ı kurtarmak için çalışıyorlar. 'Müzakere başlasın' diyorlar. 28 yıldır müzakere süreci devam ediyor. Bıktık artık bu müzakerelerden. Biz BMGK kararlarını tek başına uyguluyoruz."

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'SİLAH GÖNDERİYORLAR'

Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Nereden geliyor bu paralar? Bizim paramız var. Neden bunu soran yok? Bana hep 'Türk F-16'ları sizde ne arıyor' diye soruyorlar. Yanıt vermekten yoruldum. Herkes biliyor ki F-16'ları yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi. Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler" dedi. Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirtti.



ATEŞKES 4 DAKİKA SÜRDÜ

ABD'nin arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşması sadece 4 dakika sürdü. Ermenistan ordusu, dün saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi 08.04'te ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın insani ateşkes ilanına rağmen, tüm cephe boyunca sınırda yer alan yerleşim yerlerini çeşitli silahlar, havanlar ve toplarla ateşe tuttuğunu belirtti.

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SU HASRETİ SONUNDA BİTTİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu bir yandan cephede işgalci Ermenistan ordusu ile mücadele ederken diğer yandan kurtarılan bölgelerdeki alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdi. 30 yıldır Ermenistan'ın kontrolünde bulunan Sukavuşan Barajı'nda kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu, uzun yıllardır susuz kalan Terter, Ağdam, Naftalan, Ağca Bedi ve Berde bölgelerine su vermeye başladı.

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