Erdoğan’a duygu yüklü mektup ‘Bizi öldürün ama onlara bırakmayın’

Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi, mimar Gülşen Kasımzade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür mektubu kaleme alarak Ermenistan saldırılarına karşı kendilerini yalnız bırakmadığı için minnet duyduklarını dile getirdi. Ülkesinin son 30 yıldır uğradığı zulmü duygu dolu sözler ve çarpıcı tespitlerle dile getiren Kasımzade, "Dünya ister kabul etsin, ister etmesin ama bizim Türkiye Türkleri ile aynı boydan gelen birliğimiz, aynı tarihimiz var. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Ve biz aynı babanın evlatları, aynı kanın, aynı törenin taşıyıcılarıyız" dedi. Kasımzade, "Sayın Başkanım. 2. Dünya Savaşı'nda Stalin zulmünden kaçarak kardeş yurtları Türkiye Cumhuriyetine sığınmış 146 Azerbaycan Türkü'nün söylediğinin aynısını bugün ben size söylemek istiyorum: 'Bizi öldürün ama onlara bırakmayın!'" diye yazdı.