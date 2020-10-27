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Fauci'den son dakika korona virüs aşısı açıklaması! 'Virüsü yok etmek için değil...'

Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. 'den son dakika korona virüs aşısı açıklaması geldi. Fauci yaptığı açıklamada pandemi aşısının virüsü yok etmek amaçlı olmadığını öldürücü semptomlarının engellenmesi için yapıldığını söyledi. İşte bomba açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:51 Son Güncelleme: 27.10.2020 11:10 ABONE OL
Fauci'den son dakika korona virüs aşısı açıklaması! 'Virüsü yok etmek için değil...'

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı şu anda geliştirilen aşıların, virüsü tamamen yok etmeyi değil, bu virüsün yol açtığı hastalıkların öldürücü semptomlarını engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

4 ADAY ÖNDE GİDİYOR
Yahoo Finance tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Fauci, ABD'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 4 adayın önde gittiğini belirtirken, "Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değim. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek" dedi.

Fauci, "Eğer insanlar enfekte olur ise, onların hasta olmalarını engellemeliyiz ve eğer hasta olmalarını engellersek, onların ciddi şekilde hasta olmalarını da engellemiş oluruz" diye konuştu.

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Fauci'den son dakika korona virüs aşısı açıklaması! 'Virüsü yok etmek için değil...'
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