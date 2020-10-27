Son dakika: Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

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Son dakika: 'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

Son dakika haberi... Gündemdeki en merak edilen konular arasında kelimesi geliyor. Dün 'da meydana gelen ve iyi haber olarak can kaybının yaşanmadığı patlamanın nedeni belli oldu. tarafından düzenlenen saldırıyı yapan teröristlerin paramotor ile Münibç'ten Amanoslara geldiği ortaya çıktı. Bu nedenle de paramotor kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı. Peki, motorlu hafif uçaklar arasında en kolay araç olan Paramotor nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl kullanılır? İşte, paramotor hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:31 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:31 ABONE OL
Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

Paramotorlar (Powered Paragliders olarak da bilinir) bir yamaç paraşütünün kolay uçuş özelliklerinin otonomi ve motorla birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Paramotorların havalanması diğer paraşütlere kıyasla daha kolaydır ve yaya olarak, ağaçlar ve hayvanlar gibi herhangi bir tehlike olmadığı sürece açık, düz bir tarladan kalkabilirler. Rüzgara bakan bir tepe yeri bulmaya, hatta rüzgarın esmesini beklemeye gerek yoktur. Hızla ve kolayca kurulur ve parçaları kolay şekilde çıkarılabilir. Söküldükten sonra bir arabanın bagajına konabilir veya el bagajı olarak istenilen yere götürülebilirler.

PARAMOTOR NEDİR?

, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır.

Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

PARAMOTOR NEDİR, NE DEMEKTİR?

Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelen bir kelimedir. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan , yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir. Dünya genelinde 20 yıllık bir geçmişi olan paramotor, Türkiye'de son 10 yıllık süreçte yaygınlaşmıştır. Hobi uçuşları genellikte olmak üzere reklam ve haber amaçlı havadan fotoğraf ve video çekimler için de kullanılabilmektedir. Paramotor genellikle çok daha ağır ve kontrolü daha zor olan yamaç paraşütlerinin motorlu hali olarak bilinmektedir.

Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR, TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sırtta taşınan bir motor, büyük pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotorlarda, uçuş irtifası tamamen pilotun kontrolündedir, yerden 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Türkiye'de son 10 yıl içinde yaygınlaşan araç, özellikle hobi uçuşları ve çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanılıyor. Motorsuz yamaç paraşütüne göre çok daha güvenlidir. Ayakla veya tekerlekle hareket etme özelliği olan iki modeli bulunuyor. Paramotorun motor ağırlığı 20 ila 25 kilogram civarındadır. Bazı modellerde 20 kilogramın altında veya 30 kilogramın üzerinde ağrılığı olan motorlar da bulunabiliyor. Kanat ve motor ağırlığı ile pilotun ağırlığı arasında doğrudan bağlantı vardır. Pilotun ağırlığına göre kanat genişliği değişebilir. Normal kilolardaki insanlar her tür paramotoru kullanabilir. Ayakla hareket ettirilen modelleri fiziksel olarak kullanmakta sorun yaşayanlar, "trike" ekleyerek tekerlekle hareket edebilir.

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Son dakika: Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?
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