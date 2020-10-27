Son dakika: Hatay'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler paramotor ile gelmiş! Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

Paramotorlar (Powered Paragliders olarak da bilinir) bir yamaç paraşütünün kolay uçuş özelliklerinin otonomi ve motorla birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Paramotorların havalanması diğer paraşütlere kıyasla daha kolaydır ve yaya olarak, ağaçlar ve hayvanlar gibi herhangi bir tehlike olmadığı sürece açık, düz bir tarladan kalkabilirler. Rüzgara bakan bir tepe yeri bulmaya, hatta rüzgarın esmesini beklemeye gerek yoktur. Hızla ve kolayca kurulur ve parçaları kolay şekilde çıkarılabilir. Söküldükten sonra bir arabanın bagajına konabilir veya el bagajı olarak istenilen yere götürülebilirler.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır.