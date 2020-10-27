Korona araştırmasında korkutan antikor detayı! Hızla düşüyor

Çin'de ilk olarak ortaya çıktığında dünyanın belki de yeterince ciddiye almadığı korona virüs şimdi bir kabusa dönüşmüş durumda.

BBC'nin haberine göre, Imperial College London tarafından yürütülen ve REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.