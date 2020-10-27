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Korona araştırmasında korkutan antikor detayı! Hızla düşüyor

Bir yıla yakın süredir dünyayı esir alan korona virüse hala tam anlamıyla bir çözüm bulanamazken ölüm ve vaka sayıları da giderek artıyor. 'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra enfeksiyonu atlatan kişilerde antikor seviyelerinin "oldukça hızla düştüğünü" ortaya koydu. İşte haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:44 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:55 ABONE OL
Korona araştırmasında korkutan antikor detayı! Hızla düşüyor

Çin'de ilk olarak ortaya çıktığında dünyanın belki de yeterince ciddiye almadığı korona virüs şimdi bir kabusa dönüşmüş durumda.

BBC'nin haberine göre, Imperial College London tarafından yürütülen ve REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.

Sonuçlar, haziran ile eylül ayları arasında Kovid-19'a yakalanan kişilerde antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığını gösterdi.

Çalışmada, haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında her 1000 kişiden yaklaşık 60'ında antikorlara rastlanırken bu sayı eylül ayında her 1000 kişide 44'e geriledi.

Bu, yaz ve sonbahar arasında Kovid-19'a karşı antikor taşıyan kişi sayısının dörtte birden fazla oranda azaldığı anlamına geliyor.

Çalışmanın sonuçları, Kovid-19'u atlatan 65 yaş üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerin antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan, sağlık çalışanları arasında antikor taşıyanların sayısının nispeten fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

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Korona araştırmasında korkutan antikor detayı! Hızla düşüyor
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