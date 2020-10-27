NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyindeki Dünya'dan da görülebilen Clavius Krateri'nde su bulduklarını açıkladı. NASA'nın açıklamasında, "Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor" ifadesine yer verildi.Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskobu aracılığıyla keşiflerini gerçekleştirdi. Buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya Ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıklayan Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Haynee, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.