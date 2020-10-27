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'te bir noktada sahte alarmı diğerinde mühimmat dolu çanta

’nın başkenti ’te Zafer Takı yakınlarında sahte alarmı verilirken, Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:00 ABONE OL
Paris'te bir noktada sahte bomba alarmı diğerinde mühimmat dolu çanta

Polis, öğlen saatlerinde yapılan bomba ihbarı üzerine Charles de Gaul Meydanını birkaç saatliğine güvenlik çemberine alarak, Zafer Takı'nı tahliye etti.

Charles de Gaulle Metro İstasyonu da kısa süreliğine kapatıldı.

İhbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle, yerel saatle 17.00 civarında durum normale döndü.

Öte yandan, Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ-de-Mars Parkı'nda mühimmat dolu çanta bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, polise bildirilen çantada 7,62 tipi 12 ve 9 milimetrelik silahlar olduğu belirtildi.

Geçen ay Eyfel Kulesi, geçen hafta da Lyon Metro İstasyonu'nda sahte bomba ihbarları yapılmıştı.

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Paris'te bir noktada sahte bomba alarmı diğerinde mühimmat dolu çanta
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