Rasulaynlı gençler kurslar aracılığıyla meslek sahibi olacak

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn ilçesinde Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, aktif hale getirilen Rasulayn Halk Eğitim Merkezinde gençlere yönelik mesleki kurslar verilmeye başlandı.

210 kursiyerin katıldığı kurslarda gençlere usta öğreticiler tarafından, bilgisayar, tekstil, el sanatları, kuaförlük, Türkçe ile İngilizce dersleri veriliyor.

Tekstil kursuna katılan kursiyerlerin de desteğiyle günlük 2 bin cerrahi maske üretimi yapılıyor.