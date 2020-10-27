Rusya'da halk eczanelere ve grip ilaçlarına hücum etti

Avrupa Birliği ülkelerinde salgının günlük rekor vaka sayılarına ulaşmasıyla ardı ardına felaket senaryoları çizilmeye başlandı. Günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 16 binin üzerinde seyreden Rusya'da da alarm verildi. Ülkenin büyük şehirlerinde ilaç ihtiyacı artan halk eczanelere koştu. Rusya'nın büyük şehirlerinde ilaç sormak için eczanelere yapılan telefon aramaları yüzde 70 oranında artış gösterdi.

EN ÇOK 5 İLAÇ ARANIYOR

Yetkililer, halkın ilaç ihtiyacının hızlı yükselmesini koronavirüs salgını ve soğuk algınlığının hızla artmasına bağladı. Son bir ayda en çok aranan ilaçların ise arbidol (antiviral), azitromisin (antibiyotik), levofloksasin (antibiyotik) ve parasetamol olduğu açıklandı. Öte yandan Rusya'da günlük koronavirüs vaka artışı 16 binin üzerinde seyrediyor.