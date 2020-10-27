Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan ateşkes ihlali açıklaması

Son dakika haberi...Reuters'ta yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump, basının karşısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, gündeme ilişkin sorulara açıklık getirirken Dağlık Karabağ konusunu da değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

ABD Başkanı Trump, Washington'un aracılık ettiği ateşkesin bozulmasının 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.

ABD ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

POMPEO'DAN ALİYEV İLE PAŞİNYAN'A "ATEŞKES" TELEFONU

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.