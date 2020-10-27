Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Trump'ın seçim kampanyası yöneticisi Bill Stepien, kıdemli danışman Jason Miller ve iletişim direktörü Tim Murtaugh gazetecilerle bir basın toplantısı düzenlediler ve burada Trump'ın üssünü genişlettiğinden ve Seçim Günü'nde kritik eyaletleri kazanabileceğinden emin olduklarını söylediler.
ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM
Kampanya yolunda: Seçime 8 gün kala, ABD Başkanı Donald Trump, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da üç miting düzenledi. Demokratların adayı Joe Biden ise Senato'ya seçildiği eyalet olan Delaware'de.
SCOTUS savaşı: Senato, dün akşam Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett'ı onayladı. Barrett, yemin ederek görevine başladı.
Seçimlerde son durum: Trump'ın kampanya yöneticileri, kritik eyaletleri kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.
İşte, ABD'de yaşanan diğer gelişmeler ve Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan son dakika açıklamaları...
Kampanya yöneticisi Stepien, gazetecilere şunları söyledi: "Anketler bazıları için her zaman önemliydi ancak bugünlerde daha az önemli çünkü her gün daha fazla gerçek oy kullanılıyor."
"Sahadaki oyun önemlidir - her durumda. Başkan Trump'ın taban seçmen ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucunu görebiliriz ki bu şimdiye kadar yapılmış en iyi taban operasyonudur. Bu eyaletlerdeki (kritik eyaletler) getirileri ve oy toplamlarını analiz ettiğimizde, her gün olumlu eğilimler görmeye devam ediyoruz."
Stepian, posta yolu ile oy kullanma döneminde Demokratların erkenden öne geçmeleri ile ilgili söylemlerin beklenen bir şey olduğunu ancak aradaki farkın kapandığına inandıklarını söyledi.
"Demokratlar tarafından posta ile oy verme döneminde ortaya atılan erken sonuç söylentilerini biliyoruz, gördük. Bunu yapmalarını bekliyorduk. Bu seçimlerle ilgilenenler tarafından hala çok ilgi görüyor, ama daha da önemlisi bu süreçte her gün görüyoruz."
Stepien, Trump'ın "tabanını genişlettiğini ve yepyeni seçmenler ortaya çıkardığını" söyledi.
Daha sonra, Trump'ın seçim kampanyasının danışmanlarından Jason Miller, geçen hafta açıklanan 55 milyon dolarlık iki haftalık reklam verme işlemine ek olarak, büyük ölçüde Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'ı hedefleyen reklamlara ek olarak 6 milyon dolarlık ek reklam lansmanı yaptığı görüşmeye katıldı ve "Minnesota'daki reklam faaliyetlerimize de katkıda bulunacağız" dedi.