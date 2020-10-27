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| ! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Amerika seçimleri ile ilgili haberleri geliyor. ’de Başkanlık Seçimi maratonu hız kesmeden devam ederken, seçimlere sayılı günler kala on milyonlarca ABD vatandaşı posta yolu ile oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, şu ana kadar yarışını kim önde götürüyor? Trump'ın kampanya yöneticisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan'ın en zorlu eyaletleri kazanacağından emin olduklarını söyledi. İşte, ABD

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:02 Son Güncelleme: 27.10.2020 07:07 ABONE OL
Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Trump'ın kampanyası yöneticisi Bill Stepien, kıdemli danışman Jason Miller ve iletişim direktörü Tim Murtaugh gazetecilerle bir basın toplantısı düzenlediler ve burada Trump'ın üssünü genişlettiğinden ve Seçim Günü'nde kritik eyaletleri kazanabileceğinden emin olduklarını söylediler.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Kampanya yolunda: Seçime 8 gün kala, Başkanı , kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da üç miting düzenledi. Demokratların adayı Joe Biden ise Senato'ya seçildiği eyalet olan Delaware'de.

SCOTUS savaşı: Senato, dün akşam Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett'ı onayladı. Barrett, yemin ederek görevine başladı.

Seçimlerde son durum: Trump'ın kampanya yöneticileri, kritik eyaletleri kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

İşte, ABD'de yaşanan diğer gelişmeler ve Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan son dakika açıklamaları...

Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Kampanya yöneticisi Stepien, gazetecilere şunları söyledi: "Anketler bazıları için her zaman önemliydi ancak bugünlerde daha az önemli çünkü her gün daha fazla gerçek oy kullanılıyor."

Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

"Sahadaki oyun önemlidir - her durumda. Başkan Trump'ın taban seçmen ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucunu görebiliriz ki bu şimdiye kadar yapılmış en iyi taban operasyonudur. Bu eyaletlerdeki (kritik eyaletler) getirileri ve oy toplamlarını analiz ettiğimizde, her gün olumlu eğilimler görmeye devam ediyoruz."

Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Stepian, posta yolu ile oy kullanma döneminde Demokratların erkenden öne geçmeleri ile ilgili söylemlerin beklenen bir şey olduğunu ancak aradaki farkın kapandığına inandıklarını söyledi.

"Demokratlar tarafından posta ile oy verme döneminde ortaya atılan erken sonuç söylentilerini biliyoruz, gördük. Bunu yapmalarını bekliyorduk. Bu seçimlerle ilgilenenler tarafından hala çok ilgi görüyor, ama daha da önemlisi bu süreçte her gün görüyoruz."

Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Stepien, Trump'ın "tabanını genişlettiğini ve yepyeni seçmenler ortaya çıkardığını" söyledi.

Daha sonra, Trump'ın kampanyasının danışmanlarından Jason Miller, geçen hafta açıklanan 55 milyon dolarlık iki haftalık reklam verme işlemine ek olarak, büyük ölçüde Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'ı hedefleyen reklamlara ek olarak 6 milyon dolarlık ek reklam lansmanı yaptığı görüşmeye katıldı ve "Minnesota'daki reklam faaliyetlerimize de katkıda bulunacağız" dedi.

Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

SALINCAK (KRİTİK/DEĞİŞKEN) EYALET NEDİR?

Amerikan siyasetinde, değişken eyalet (veya battleground olarak adlandırılan kritik eyalet) terimi, Demokrat veya Cumhuriyetçi başkan adayı tarafından oylardaki bir dalgalanma ile makul olarak kazanılabilecek herhangi bir eyaleti ifade eder.

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Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’
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