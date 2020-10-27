Son Dakika | ABD seçimlerinde son durum! Trump’ın kampanya yetkilileri: ‘Kritik Eyaletler’de oy durumu…’

Trump'ın seçim kampanyası yöneticisi Bill Stepien, kıdemli danışman Jason Miller ve iletişim direktörü Tim Murtaugh gazetecilerle bir basın toplantısı düzenlediler ve burada Trump'ın üssünü genişlettiğinden ve Seçim Günü'nde kritik eyaletleri kazanabileceğinden emin olduklarını söylediler.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Kampanya yolunda: Seçime 8 gün kala, ABD Başkanı Donald Trump, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da üç miting düzenledi. Demokratların adayı Joe Biden ise Senato'ya seçildiği eyalet olan Delaware'de.

SCOTUS savaşı: Senato, dün akşam Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett'ı onayladı. Barrett, yemin ederek görevine başladı.

Seçimlerde son durum: Trump'ın kampanya yöneticileri, kritik eyaletleri kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

İşte, ABD'de yaşanan diğer gelişmeler ve Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan son dakika açıklamaları...