Son dakika: Asya'da corona virüs vaka sayısı: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 488 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 502'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 36 bin 470 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 946 bin 429'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 201 bin 70 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.