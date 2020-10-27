Son dakika haberi: Belçika’da Coronavirüs alarmı! Sağlık çalışanlarına kritik uyarı...

Avrupa'nın bir kez daha koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelmesinin ardından, bir çok ülkede alarm zilleri çalmaya başladı. Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkelerde ard arda tedbirler alınıyor. Belçika'da günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları hızla artarken ülkede alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Liege kentindeki 10 hastanenin doktoruna " Koronavirüs dahi olsanız, mesaiye devam edin" talimatında bulunduğu öğrenildi.