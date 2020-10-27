Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Son dakika haberi:Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Bu nedenle maske takmak ve sosyal mesafe uygulamalarına uymak hayati bir önem taşıyor. ABD'de yapılan son araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte son dakika haberin detayları...
Yeni tip corona virüs pandemisinden en şiddetli etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken ölü sayısı 230 bini aştı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Amerikalıların yüzde 95'inin sürekli olarak maske takması halinde, Mart 2021'e kadar yaklaşık 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini açıklandı.
ABD'LİLERİN YARISINDAN FAZLASI KAMUSAL ALANDA MASKE TAKMIYOR
Ancak, maske takmak her ne kadar ülkede sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilse de, ABD Başkanı Trump da dahil olmak üzere, birçok politikacının çelişkili davranışları yüzünden ABD halkı tarafından tam olarak benimsenebilmiş değil. Araştırmacılar, ABD halkının sadece yarısından daha az bir kısmının kamusal alanda maske taktığını açıkladı.
ÖLÜ SAYISI ŞUBAT SONUNA KADAR 511 BİNİ AŞABİLİR
Bununla birlikte araştırmacılar, ülkedeki ölümlerin azaltılmasındaki tek etkili faktörün maske takmak olmadığını söyledi. Eyaletlerin tedbirleri sıkılaştırması gerektiğini bildiren uzmanlar, etkili sosyal mesafe önlemlerinin olmaması durumda ülkede ölümlerin Şubat ayı sonunda 511 bini bulabileceğini belirtti.
ABD HALKI BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA
Çalışmanın yazarları, "Maske takmanın hayat kurtarıcı faydalarını, özellikle vaka sayısının artış gösterdiği sonbahar ve kış aylarında görebilirz. Öyle görünüyor ki ABD halkı yüksek virüs riski ya da maske kullanımı arasında bir seçim yokmak zorunda. Yoksa, ölüm sayılarının gittikçe yükseldiğini göreceğiz" dedi.
VİRÜS KARŞITI PROTESTOLAR VAKALARI YÜKSELTTİ
Öte yandan, ABD Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan farklı bir araştırmada ise, ülke genelindeki karantina karşıtı düzenlenen corona virüs protestolarının vaka sayısını 38 eyalette yükselttiği bulundu.
SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI
NTV'de yer alan haber göre; Çalışmada, ayrıca maske ve sosyal mesafe önlemlerine ilişkin politik kutuplaştırma yaratan açıklamaların sosyal medya aracılığıyla yayıldığını ve sağlık kuruluşlarından gelen resmi açıklamaların ülkede savunmasız durumda bulunan insanlara ulaşmadığı ortaya konuldu. Uzmanlar, bu nedenle ülkedeki sağlık kuruluşlarına sosyal medyada aktif olmaları çağrısını yaptı.