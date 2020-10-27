Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı ! 'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Son dakika haberi: Dünya genelinde 44 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu salgınının merkez üssü haline gelen Amerika'da çarpıcı bir sonucu ortaya çıktı. Aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ederken maske ve mesafenin önemine dikkat çekiliyor.  ’de yapılan son araştırma ülkede insanların maske takması halinde gelecek yıla kadar 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:56 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Son dakika haberi:Corona virüs () salgını nedeniyle dünya genelinde ölenlerin sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Bu nedenle maske takmak ve sosyal mesafe uygulamalarına uymak hayati bir önem taşıyor. 'de yapılan son çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Yeni tip corona virüs pandemisinden en şiddetli etkilenen ülke olan 'de vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken ölü sayısı 230 bini aştı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Amerikalıların yüzde 95'inin sürekli olarak maske takması halinde, Mart 2021'e kadar yaklaşık 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini açıklandı.

ABD'LİLERİN YARISINDAN FAZLASI KAMUSAL ALANDA MASKE TAKMIYOR

Ancak, maske takmak her ne kadar ülkede sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilse de, ABD Başkanı Trump da dahil olmak üzere, birçok politikacının çelişkili davranışları yüzünden ABD halkı tarafından tam olarak benimsenebilmiş değil. Araştırmacılar, ABD halkının sadece yarısından daha az bir kısmının kamusal alanda maske taktığını açıkladı.

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

ÖLÜ SAYISI ŞUBAT SONUNA KADAR 511 BİNİ AŞABİLİR

Bununla birlikte araştırmacılar, ülkedeki ölümlerin azaltılmasındaki tek etkili faktörün maske takmak olmadığını söyledi. Eyaletlerin tedbirleri sıkılaştırması gerektiğini bildiren uzmanlar, etkili sosyal mesafe önlemlerinin olmaması durumda ülkede ölümlerin Şubat ayı sonunda 511 bini bulabileceğini belirtti.

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

ABD HALKI BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Çalışmanın yazarları, "Maske takmanın hayat kurtarıcı faydalarını, özellikle vaka sayısının artış gösterdiği sonbahar ve kış aylarında görebilirz. Öyle görünüyor ki halkı yüksek virüs riski ya da maske kullanımı arasında bir seçim yokmak zorunda. Yoksa, ölüm sayılarının gittikçe yükseldiğini göreceğiz" dedi.

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

VİRÜS KARŞITI PROTESTOLAR VAKALARI YÜKSELTTİ

Öte yandan, Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan farklı bir araştırmada ise, ülke genelindeki karantina karşıtı düzenlenen corona virüs protestolarının vaka sayısını 38 eyalette yükselttiği bulundu.

Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI

NTV'de yer alan haber göre; Çalışmada, ayrıca maske ve sosyal mesafe önlemlerine ilişkin politik kutuplaştırma yaratan açıklamaların sosyal medya aracılığıyla yayıldığını ve sağlık kuruluşlarından gelen resmi açıklamaların ülkede savunmasız durumda bulunan insanlara ulaşmadığı ortaya konuldu. Uzmanlar, bu nedenle ülkedeki sağlık kuruluşlarına sosyal medyada aktif olmaları çağrısını yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA