Son dakika haberi: Corona virüs ile ilgili çarpıcı araştırma! ABD'de 130 bin kişinin hayatı buna bağlı

Yeni tip corona virüs pandemisinden en şiddetli etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken ölü sayısı 230 bini aştı. Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Amerikalıların yüzde 95'inin sürekli olarak maske takması halinde, Mart 2021'e kadar yaklaşık 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini açıklandı.

ABD'LİLERİN YARISINDAN FAZLASI KAMUSAL ALANDA MASKE TAKMIYOR

Ancak, maske takmak her ne kadar ülkede sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilse de, ABD Başkanı Trump da dahil olmak üzere, birçok politikacının çelişkili davranışları yüzünden ABD halkı tarafından tam olarak benimsenebilmiş değil. Araştırmacılar, ABD halkının sadece yarısından daha az bir kısmının kamusal alanda maske taktığını açıkladı.