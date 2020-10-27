Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı artınca yeni önlemler getirildi! O ülkede rekor vaka ve ölü sayısı!

Rusya'dan corona virüs önlemleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Şehrin ulaşım departmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek ateşe sahip insanların artık Moskova'nın toplu taşıma araçlarına girmesine izin verilmeyeceğini söylemişti. Yolcuların vücut sıcaklıklarını ölçmek için girişlere termal kameralar yerleştirileceği bildirildi. Vaka sayısındaki rekor artış sonrası yeni önlemler de hayata geçirildi.

SON DAKİKA: RESTORANLAR VE BARLARA KISITLAMA!

Son olarak 27 Ekim sabahı Rusya yönetimi, akşam saat 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında restoranlar ve barların kapalı olacağını açıkladı..