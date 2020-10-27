Son Dakika Haberi: Corona virüs vaka sayısı artınca yeni önlemler getirildi! O ülkede rekor vaka ve ölü sayısı!

Rusya'dan corona virüs önlemleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Şehrin ulaşım departmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek ateşe sahip insanların artık Moskova'nın toplu taşıma araçlarına girmesine izin verilmeyeceğini söylemişti. Yolcuların vücut sıcaklıklarını ölçmek için girişlere termal kameralar yerleştirileceği bildirildi. Vaka sayısındaki rekor artış sonrası yeni önlemler de hayata geçirildi.
SON DAKİKA: RESTORANLAR VE BARLARA KISITLAMA!
Son olarak 27 Ekim sabahı Rusya yönetimi, akşam saat 23:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında restoranlar ve barların kapalı olacağını açıkladı..
Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği brifingde, 91 Devlet Duma milletvekilinin koronavirüse yakalandığını ve 38'inin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'nın koronavirüs hastaları için beşinci yedek hastanesini açtığını söyledi.
Rusya, salgının başlangıcından bu yana COVID-19 enfeksiyonlarındaki en büyük günlük artışı Pazartesi günü açıkladı.
Ülkenin acil durum görev gücü, geçtiğimiz gün içinde 17.347 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklanan sayılar, Rusya'da ilk vakaların Şubat ayında bildirilmesinden bu yana en yüksek tek günlük artış olarak salgın tarihine geçti.
Rusya'da bir buçuk milyondan fazla insan KOVİD-19'a maruz kaldı ve aktif vakaların sayısı 358 bin 859'du.
İyileşen hastalar dünden bu yana 7.574 artarak başarılı bir şekilde tedavi edilen toplam insan sayısını 1.14 milyona çıkarırken, ölümler 219 artarak 26 bin 269'a ulaştı.
Yetkililer, durumu istikrara kavuşturmanın yaklaşık yarım yıl, neden olduğu zararın üstesinden gelmenin ise birkaç yıl alabileceğini söylüyorlar.