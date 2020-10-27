Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın söz konusu bölgede yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını duyurmuştu.

Çaresizlik içindeki işgalci Ermenistan'dan yeni bir görevden alma haberi geldi.

Ermenistan kritik isim General Hovanes'i görevden aldı! | Video

ASKERİ İSTİHBARATIN BAŞINDAKİ İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiği açıklandı.

Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.