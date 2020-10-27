Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

Son dakika haberi | İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında hezimete uğradı. İşte bölgeden son dakika gellişmeler...
AZERBAYCAN'I DURDURACAKTI! VURULDU
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.
Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.
Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın söz konusu bölgede yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını duyurmuştu.
Çaresizlik içindeki işgalci Ermenistan'dan yeni bir görevden alma haberi geldi.
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Askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiği açıklandı.
Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.
BÜYÜK HEZİMET
Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal ederek saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini püskürttü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.
ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.
Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.
Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.