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Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... - geriliminde flaş gelişme

'ın sivillere yönelik saldırılarının ardından ordusu Ermeni işgali altındaki topralkarını kurtarmak için harekete geçti. Azerbaycan ordusu 177 bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunda askerlerin cepheden kaçtığı ifade edilirken bölgeden bir son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika habere göre Paşinyan'ın Azerbaycan'ı durdurması için görevlendirdiği 'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan görevden alındı. Hemen ardından Ermenistan'da askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildi. İşte Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son dakika haberi ve bölgede son durum...

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:09 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

Son dakika haberi | İşgal altındaki Karabağ'da güçlerine karşı büyük üstünlük kuran , etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında hezimete uğradı. İşte bölgeden son dakika gellişmeler...

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

AZERBAYCAN'I DURDURACAKTI! VURULDU

işgali altındaki 'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.

Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın söz konusu bölgede yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını duyurmuştu.

Çaresizlik içindeki işgalci 'dan yeni bir görevden alma haberi geldi.

Ermenistan kritik isim General Hovanes'i görevden aldı! | Video

ASKERİ İSTİHBARATIN BAŞINDAKİ İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiği açıklandı.

Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

BÜYÜK HEZİMET

- arasındaki çatışmasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal ederek saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini püskürttü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

askerleri, ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

Cephenin farklı istikametlerinde ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme

Cephedeki durumun ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile 'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, 'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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Son dakika haberi: Ermeni ordusu dağılıyor! Hezimetin faturası ağır oldu... Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme
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