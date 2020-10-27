Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM



Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada "Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum."