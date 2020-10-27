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Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

Son dakika haberi... Tayland'da muhalefet partisinden milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı 'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, palamentoda kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti. O anlar an be an kaydedildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:59 Son Güncelleme: 27.10.2020 22:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı.

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

Tayland'da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı 'nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

Taylandlı milletvekili meclis konuşmasında kolunu kesti | Video

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

KARARLILIĞIMI BAŞBAKANA GÖSTERMEK İÇİN KAN AKITTIM

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken, Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada "Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum."

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

"Kararlılığımı Başbakan 'ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum" dedi.

Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti

TAYLAND'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un bir süredir Almanya'da yaşaması ülkede protestoların başlamasına neden oldu.

Sokaklara dökülen protestocular, Kral'ın ülkeyi Almanya'dan yönettiği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Göstericiler, Bangkok'ta Almanya Büyükelçilik binası önünde okudukları bildiride, Kral Vajiralongkorn'un siyasi çalışmalarını Almanya'da sürdürüp sürdürmediğinin soruşturulmasını istemişti.

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Son dakika haberi: Tayland parlamentosunda kan donduran anlar! Kolunu kesti
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