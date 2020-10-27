Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

Bir kızı, para karşılığı birlikteliğe zorlayan 9 kişi ile ilgili son dakika haberi geldi. Polis, Pazar günü Prakasam ilçesine bağlı Madevapuram köyünde bir kıza tecavüz edip para karlılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla dokuz kişiyi tutukladı. Mağdur kız sorgusunda, üvey ablasının onu 1 dolar karşılığında 9 sapığa sattığını söyledi. Sanıkların tamamının Prakasam ilçesinin çeşitli yerlerinden köye gelerek suça karıştığı tespit edildi.

Polislere göre dava, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili bir ihbar aldığında ortaya çıktı. Bir köyden gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer kısa süre sonra eve baskın yaptı ve kızı cinsel saldırı nedeniyle dehşet verici bir durumda buldu.