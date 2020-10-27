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Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

Bir kızı, para karşılığı birlikteliğe zorlayan 9 kişi ile ilgili haberi geldi. Polis, Pazar günü Prakasam ilçesine bağlı Madevapuram köyünde bir kıza edip para karlılığı cinsel ilişkiye zorladığı idBir kızı, para karşılığı birlikteliğe zorlayan 9 kişi ile ilgili son dakika haberi geldi. Polis, Pazar günü 'nın bir köyü olan Madevapuram'da bir kıza tecavüz edip para karlılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla dokuz kişiyi tutukladı. Mağdur kız sorgusunda, üvey ablasının onu 1 dolar karşılığında 9 sapığa sattığını söyledi. Sanıkların tamamının Prakasam ilçesinin çeşitli yerlerinden köye gelerek suça karıştığı tespit edildi.diasıyla dokuz kişiyi tutukladı. Mağdur kız sorgusunda, üvey ablasının onu 1 dolar karşılığında 9 sapığa sattığını söyledi. Sanıkların tamamının Prakasam ilçesinin çeşitli yerlerinden köye gelerek suça karıştığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

Bir kızı, para karşılığı birlikteliğe zorlayan 9 kişi ile ilgili haberi geldi. Polis, Pazar günü Prakasam ilçesine bağlı Madevapuram köyünde bir kıza edip para karlılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla dokuz kişiyi tutukladı. Mağdur kız sorgusunda, üvey ablasının onu 1 dolar karşılığında 9 sapığa sattığını söyledi. Sanıkların tamamının Prakasam ilçesinin çeşitli yerlerinden köye gelerek suça karıştığı tespit edildi.

Polislere göre dava, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun birden fazla erkek tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili bir ihbar aldığında ortaya çıktı. Bir köyden gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer kısa süre sonra eve baskın yaptı ve kızı cinsel saldırı nedeniyle dehşet verici bir durumda buldu.

Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

ÜVEY ABLASI 2 DOLAR KARŞILIĞI KIZ KARDEŞİNİ SATMIŞ

Nellore bölgesinde kurbanı sorgulayan polisler, üvey ablasının onu 27.000 Rupi'ye (Yaklaşık 2 dolar), yakın bir bölgede ikamet eden bir kadına sattığını ve daha sonra onu para karşılığı cinsel birlikteliğe zorladığını tespit etti. Madevapuram'da kiralık ev. Polisler önce kıza tecavüze karışan dört kişiyi tutukladı. Daha sonra suçluların olayı itiraf etmesiyle tutuklu sayısı yükseldi. Reşit olmayan bir kızı seks işçisi olarak çalıştırmak suçundan polis, şimdiye kadar 15 kişiyi tutukladı.

Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN POLİS CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Daha sonra, kızın üvey ablasını da sorguya alan polis, ablasından şüphelilerin isimlerini aldı. Soruşturma memuru, diğer sanığın nerede olduğunu bulmaya çalıştıklarını açıkladı. Bu sırada talihsiz bir gelime yaşandı ve soruşturma memuru Dhanunjaya, neredeyse bir ay boyunca onu görev dışında bırakan koronavirüse yakalandı.

Polisler, kurtarılan kızı bir rehabilitasyon merkezine gönderdi.

Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı

TÜM SANIKLAR CEZAEVİNDE

Tüm sanıklar, Kandukur polis karakolunda sanıklara karşı Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası (POCSO) ve Ahlaksız Kaçakçılık Yasası'nın ilgili bölümleri altında işlem yapıldı ve cezaevine gönderildi.

(Mağdurun kimliği, cinsel saldırı ile ilgili davalara ilişkin Yüksek Mahkeme direktifleri uyarınca mahremiyetini korumak için ifşa edilmemiştir)

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Son Dakika Haberi: Üvey ablası cinsel birliktelik için 2 dolara sattı! 9 kişi tecavüzden tutuklandı
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