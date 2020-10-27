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Son dakika: 'ın belgeli zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

AB sınır kuruluşu Frontex ’ın ’ndeki mültecilere yönelik yasadışı uygulamalarına suç ortağı olduğu geçtiğimiz hafta belgeler ile kanıtlanmıştı. Resmi belgelere, uydu fotoğraflarına ve tanıklarla yapılan görüşmelere dayanan bir araştırma raporunda, "Yasayı çiğnemek Avrupa sınırlarında her gün yaşanan bir olay haline geldi ve AB bunun olmasına izin veriyor" ifadeleri yer aldı. Bu rapordaki insanlık dışı muamele bu sabah bir kez daha yüzünü gösterdi. Yunanistan, lastik bir bottaki mültecileri iterek, açık denizlerde kaderlerine terk etti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:11 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

'ın Midilli adasına ulaştıktan kısa bir süre sonra, bir grup Afgan ve göçmen, Yunan makamlarının onları toparlaması, onlara kötü muamele etmesi, cankurtaran sallarına itmesi ve denizde terk etmesiyle Avrupa'da yeni bir yaşam umutlarının yarıda kaldığını söylemişti. Bu sabaha karşı ise yine acı bir tablo ortaya çıktı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Bodrum'da, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

YİNE AÇIK DENİZLERE İTTİLER

Bodrum'a 35 kilometre mesafedeki Akyarlar Mahallesi açıklarında, dün saat 03.35'te, bir lastik bot içinde göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı.

Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

Göçmenlerin ifadelerinden, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilerek, kaderlerine terk edildikleri ortaya çıktı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı
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