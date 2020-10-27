Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın Midilli adasına ulaştıktan kısa bir süre sonra, bir grup Afgan mülteci ve göçmen, Yunan makamlarının onları toparlaması, onlara kötü muamele etmesi, cankurtaran sallarına itmesi ve denizde terk etmesiyle Avrupa'da yeni bir yaşam umutlarının yarıda kaldığını söylemişti. Bu sabaha karşı ise yine acı bir tablo ortaya çıktı.
TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI
Bodrum'da, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
YİNE AÇIK DENİZLERE İTTİLER
Bodrum'a 35 kilometre mesafedeki Akyarlar Mahallesi açıklarında, dün saat 03.35'te, bir lastik bot içinde göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı.
Göçmenlerin ifadelerinden, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilerek, kaderlerine terk edildikleri ortaya çıktı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.