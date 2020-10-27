Son dakika: Yunanistan'ın belgeli mülteci zulmüne bir yenisi daha eklendi: 24 göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın Midilli adasına ulaştıktan kısa bir süre sonra, bir grup Afgan mülteci ve göçmen, Yunan makamlarının onları toparlaması, onlara kötü muamele etmesi, cankurtaran sallarına itmesi ve denizde terk etmesiyle Avrupa'da yeni bir yaşam umutlarının yarıda kaldığını söylemişti. Bu sabaha karşı ise yine acı bir tablo ortaya çıktı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Bodrum'da, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.