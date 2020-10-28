ABD'de son dakika gelişmesi: Trump destekçilerinin konvoyuna saldırı! Kan aktı, sokaklar karıştı

Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimlerine az bir zaman kala tansiyon Amerika'da daha önce görülmemiş derecede yükseldi. Sokaklarda kanlı kavgalar ve saldırıların görüldüğü seçim sürecinde görenlerin inanamadığı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Trump konvoyunun güzergahını öğrenen Biden destekçisi demokratlar organize olarak Manhattan'daki Trump Tower önünde toplandı ve konvoyun önünü kesti. Polis desteği ile konvoyun geçişi yavaş da olsa sağlanırken protestocular ellerinde ne varsa konvoyda bulunan araç ve insanlara fırlatmaya başladı. Buna karşılık veren Trump destekçileri ise araçlarından çıkarılarak linç edildi. Yerde yatan bir Trump destekçisinin yumruk ve tekme ile saldırıya uğradığı ve yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

İşte ABD'de hiç olmadığı kadar gergin geçen seçim sürecinin son kavgasından dakika dakika görüntüler;

MANHATTAN'DA GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI VE ÇATIŞMA!

Yerel kaynakların aktardığı haberlere göre önceki gün New York şehrini oluşturan 5 ana bölgeden biri olan Manhattan, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve protestocuları arasında çok sayıda insan yaralandığı, araçların zarar gördüğü ve en az 11 kişinin tutuklandığı çatışmalara sahne oldu.

TRUMP KONVOYU İLERLERKEN...

Amerika bayrakları ve "Trump 2020" pankartlarıyla donatılmış "Trump İçin Yahudiler" konvoyu, önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan seçimden önceki Başkan Donald Trump'a destek vermek için Brooklyn, Coney Adası'ndan ilerlemeye başladı.

ABD New York sokaklarında Donald Trump kavgası | Video

SON DAKİKA MANHATTAN'DA YOLLARI KESİLDİ VE ŞİDDET BAŞLADI

Konvoy Manhattan'daki Trump Tower'a ulaştığında, 1994-2001 yılları arasında New York'un 107. Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan başkanın avukatı Rudy Giuliani tarafından karşılandı.

TIMES MEYDANINDA TAŞ, SOPA VE YUMURTALI SALDIRI

Ancak konvoy, Manhattan'daki Times Meydanı'na vardığında yolunun önceden organize olan Trump protestocularıyla kesildiği görüldü. Sosyal medyaya da yansıyan son dakika görüntülerinde iki grup birbiriyle karşı karşıya gelirken, protestocular bayrakları kapmaya ve Trump destekçileriyle sözlü sataşmalara başladı. Ardından da konvoydaki araçları sallamaya, taş ve yumurta atmaya başladılar.

TRUMP DESTEKÇİSİNİ YAKALADILAR

O sırada bir Trump destekçisini yakalayan Biden taraftarı protestocular kafasına atılan yumruklarla yaralandı. Kaçmaya çalışan kişi, o sırada başka bir protestocu tarafından yakalanarak linç devam etti. Kırmızı kapüşonlu Trump destekçisi, daha sonra yere yığıldı ve kalabalık tarafından yumruk ve tekme ile saldırıya uğradı.

KONVOY İLERLEDİ, BU KEZ DE ÜST GEÇİTTEN TAŞ YAĞDIRDILAR

Akşam saatlerinde konvoyun büyüklüğü 1.500 araca çıkarken ve Brooklyn, Marine Park'ta bir Trump mitingine doğru giderken, bir üst geçit üzerinde duran bir kişinin üst geçidin altından geçerken konvoy araçlarına taş attığı görülüyor.

POLİS SORUŞTURUYOR

New York Polis Departmanı (NYPD) şefi Terence Monahan, Twitter'da "NYPD dedektifleri bu olayı araştırıyor ve bu konuda bilgi arıyorlar" diye yazdı. NYPD bir tweet'te "Bu videonun farkındayız ve Brooklyn Güney Soruşturma Birimimiz tarafından araştırılıyor" dedi.

NEW YORK'TA BIDEN ÖNDE GÖSTERİLİYOR

Pazar günü FiveThirtyEight adlı anket analiz web sitesine göre, New York eyaletinde Demokratik aday Joe Biden, Trump karşısında ezici bir çoğunlukla% 62,2 ila% 31,3 önde. Eski bir işadamı olarak Trump, 2016 seçimlerinde % 59'a karşı% 36,5 oy alarak eyaleti Demokrat aday Hillary Clinton'a kaptırmıştı.

Trump, göreve başladığından bu yana Manhattan'da geniş protestoların konusu oldu ve binlerce kişi, Trump'ın merkezi olan Trump Tower yakınında toplandı.

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