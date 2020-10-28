Dünyadan kovid gelişmeleri: 91 Rus vekil virüs kaptı

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 790 bini geçti. 1 milyon 164 bin 609 kişi öldü.
Rusya:
Bugüne kadar hastalığa yakalanan, iyileşmiş ya da tedavisi devam eden 91 milletvekili var.
İtalya:
Hükümetin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler protestolara yol açtı. Ortalık savaş alanına döndü.
Belçika:
Virüse yakalanan doktorların çalışmayı sürdürmesi istendi.
İsveç:
Önlemler gevşetiliyor.
Hindistan:
488 ölüm daha var.
AB:
Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Kovid'e yakalandığı açıklandı.
Güney Kore:
16'sı yurt dışı bağlantılı 88 yeni vaka belirlendi.
Latin Amerika:
Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 263, Arjantin'de 406, Meksika'da 247, Kolombiya'da 194 ve Peru'da 48 kişi yaşamını yitirdi.