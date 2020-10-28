Dünyadan kovid gelişmeleri: 91 Rus vekil virüs kaptı

Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 790 bini geçti. 1 milyon 164 bin 609 kişi öldü.Bugüne kadar hastalığa yakalanan, iyileşmiş ya da tedavisi devam eden 91 milletvekili var.Hükümetin getirdiği kısıtlayıcı tedbirler protestolara yol açtı. Ortalık savaş alanına döndü.Virüse yakalanan doktorların çalışmayı sürdürmesi istendi.Önlemler gevşetiliyor.488 ölüm daha var.Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Kovid'e yakalandığı açıklandı.16'sı yurt dışı bağlantılı 88 yeni vaka belirlendi.Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 263, Arjantin'de 406, Meksika'da 247, Kolombiya'da 194 ve Peru'da 48 kişi yaşamını yitirdi.