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'den Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı , sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:09 Son Güncelleme: 28.10.2020 23:13 ABONE OL
İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.

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İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
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