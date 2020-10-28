Köye misket bombası: 4 sivil öldü

Ermenistan 3'üncü defa insani ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü misket bombasıyla vurdu. Saldırıda biri 7 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 sivil yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Karayusuflu köyünde ikamet eden ve Ermenistan'ın saldırısında oğlu Ehtiram İsmailov'u kaybeden Halil Bahçeliyev, olay anını anlattı. Oğlu Ehtiram'ın evine 500 metre yakında oturduğunu belirten Bahçeliyev, "Birden gökyüzünden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Havada patlayan bombalar köye saçıldı.Oğlumun evine doğru koştum, bahçede cansız bedeniyle karşılaştım" dedi. Saldırıda 7 yaşındaki kızı Aysu'yu kaybeden Ruşen İskenderov ise "Üç kızım bahçede oynuyordu. Patlamanın ardından koştum. Aysu'm ağır yaralıydı. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ancak yolda öldü. Okula hazırlanıyordu. Çantasını, kardeşlerini, bizi bırakıp gitti" diye gözyaşı döktü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombaları attığını bildirdi. Haciyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetti. Türkiye, insanlık dışı saldırıyı kınadı.