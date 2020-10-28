Savaş içinde savaş

Azerbaycan bir yandan Karabağ'da 30 yıldır topraklarını işgal eden Ermenistan ordusu ile savaşırken diğer yandan koronavirüse karşı çetin bir mücadele veriyor. Her iki savaşta da en ön cephede yer alan sağlık çalışanları, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar yüzünden güvenli bölgelerdeki okullarda, spor salonlarında ve sığınaklarda binlerce Azerbaycanlı ile bir arada yaşamak zorunda kalıyor.Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıda evini kaybeden Melahat Aliyeva, "Tam bir ay önce evimizi terk ettik. 14 kişi geldik, dostlarımız bize evini açtı. Bir yandan Ermeni bombaları bir yandan da korona... İki savaş arasında sıkıştık kaldı. Ermenistan'dan da koronadan da korkmuyoruz. İki savaşı da kazanacağız" dedi. Berde Hastanesi Strateji Yönetimi Sorumlusu Nermin Abbasova verdikleri mücadeleyi "Ermenistan saldırıları yüzünden Terter ve Ağdam gibi şehirlerde yaşayan binlerce insan evsiz kaldı. Bu insanlar okullarda ve sığınaklarda yaşıyor. Düzenli korona taraması yaparak vatandaşlarımızı koruyoruz" sözleriyle anlattı.Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu ise darmadağın oldu. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı. Ermeni askerlerin sahte Kovid-19 pozitif raporu alarak cepheden kaçtıkları öne sürüldü.CEPHE hattında sağlık çalışanı olarak 15 gün görev aldıktan sonra tekrar şehir hastanesine gönderilen acil tıp teknisyeni Arzuman Mehmetov okullardaki sağlık çalışmalarında görev yapıyor. Mehmetov, "Savaş başladığında gönüllü olarak cephe hattında görev yapmak istedim. Yaralı askerlere müdahale eden ilk ekibin içinde yer aldım. Ermeni askerleri ambulansımızın olduğu bölgeye bir saldırı gerçekleştirdi. Geçici işitme kaybı yaşadım. Sağlık çalışanları olarak ülkemizin, ordumuzun, halkımızın yanındayız. Hem Ermenistan hem de koronavirüs belasını ülkemizden def edeceğiz" dedi.Evsiz kalan savaş mağduru sivilleri Kovid- 19'dan korumak isteyen sağlıkçılar, okullarda ve sığınaklarda düzenli koronavirüs taraması yapıyor. Testi pozitif çıkanlar, Bakü ve Gence'deki pandemi hastanelerine gönderiliyor. Azerbaycan'da şimdiye kadar 688 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.