Seçim öncesi kritik onay

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi kampanya çalışmaları yoğunlaştı. Başkan Donald Trump'ın seçimden önceki 48 saat içinde 11 miting yapması bekleniyor. Rakibi Joe Biden da yarışın çekişmeli geçmesinin beklendiği altı eyaleti ziyaret edecek. Seçim öncesinde ise Trump'ın beklediği onaylama gerçekleşti. ABD Senatosu, Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığı için aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'i onayladı. Seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkeme'nin devreye girmesi halinde, Barrett'in çok kritik bir rol oynaması bekleniyor.