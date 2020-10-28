Son dakika: Fransa’da skandal! Ermeniler işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermeni güçlerinin bozguna uğradığı bilgileri son dakika olarak ajanslara düşüyor. Öte yandan Ermenistan'ın son olarak Azerbaycan'ın Berde bölgesinde sivil yerleşim yerine saldırı gerçekleştirdi. 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

İŞE GİDEN TÜRKLERE SALDIRDILAR

Fransa'dan gelen son dakika haberine göre ise protestocu Ermeniler Türklere saldırdı. Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Son dakika! Fransa’da yol kesen Ermeni eylemciler Türklere saldırdı: 5 yaralı | Video

AĞIR YARALI VAR!

Protestocular 1'i ağır 4 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

Jandarma da çıkan olayda 1 kişinin yaralandığını aktardı. Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.