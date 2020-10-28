SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

Son dakika: Kuveyt'ten İslam karşıtı ve Hz. Muhammed karikatürlerine yönelik boykot başladı. Kuveyt'in başkentinde bulunan bir süpermarkette Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı ve yerine Türk ürünleri konuldu.

Kuveytliler, sosyal medyada, Fransız ürünlerini boykot kampanyası kapsamında, "Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştir" etiketi açtı.