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SON DAKİKA HABERLERİ: 'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un karşıtı söylemleri nedeniyle İslam dünyası ayağa kalktı. Başkan Erdoğan da bu duruma tepki göstererek Fransız tüketim ürünlerine boykot çağrısı yapmıştı. Bir boykot girişimi de 'ten geldi. Kuveyt'ten gelen son dakika haberlerine göre, bir markette Hz. Muhammed karikatürlerine tepki göstererek Fransız ürünlerini raflardan topladı. Markette, 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' kampanyası başlatıldığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:13 Son Güncelleme: 28.10.2020 22:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

Son dakika: 'ten karşıtı ve Hz. Muhammed karikatürlerine yönelik boykot başladı. Kuveyt'in başkentinde bulunan bir süpermarkette Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı ve yerine Türk ürünleri konuldu.

Kuveytliler, sosyal medyada, Fransız ürünlerini boykot kampanyası kapsamında, "Fransız ürünlerini Türk ürünleriyle değiştir" etiketi açtı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI LİSTELER YAYIMLANDI

Ülkede yaygın olarak kullanılan Fransız ürünlerinin fotoğraflarını dolaşıma sokan Kuveytli aktivistler, bunların yerine kullanılabilecek Türk ürünlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayımladı.

Sosyal medyada, ülkenin önde gelen mağaza ve dükkanlarının Fransız mallarını boykot kampanyasına katıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

KUVEYT'TE 70'TEN FAZLA MARKET ZİNCİRİ FRANSIZ ÜRÜNLERİNİ TOPLADI

'teki 70'ten fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim'den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed el-Sabah, pazar günü 'nın Kuveyt Büyükelçisi Anne-Claire Legendre'ye Fransa'nın dinlere saldırı içeren açıklamaları durdurması gerektiğini bildirmişti. Sabah, ülkesinin dinini terörizmle ilişkilendirme politikalarını reddettiğini kaydetmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı

makamları Fransız ürünlerini boykot kampanyasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Kuveyt'te 'Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik' girişimi başladı
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