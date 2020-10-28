Uzmanlardan son dakika corona araştırması: Corona virüsü kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 15'nin hava kirliliği ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Sonuçlar Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi. Yapılan araştırmada Doğu Asya'da, corona virüsü kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi. Havadaki kirliliğe uzun süre maruz kalmak en büyük etkenlerden bir tanesi olarak açıklandı. İşte son dakika corona araştırmasından tüm detaylar!

ARAŞTIRMALAR COVİD-19'UN HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU!

Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya'da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.

İşte son dakika corona araştırmasının detayları!