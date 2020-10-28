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Uzmanlardan corona araştırması: kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle ölümler ve vaka sayılarında artış devam ederken bir yandan da araştırmalar sürmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar yakından takip edilirken haberleri de bu bağlamda gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de; Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'nin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyması oldu. Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği sonuçlar ise şoke etti. İşte son dakika corona araştırmasının detayları ve bulgular…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:06 ABONE OL
Uzmanlardan son dakika corona araştırması: Corona virüsü kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?

Dünya genelinde yeni tip kaynaklı ölümlerin yüzde 15'nin hava kirliliği ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Sonuçlar Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi. Yapılan araştırmada Doğu Asya'da, kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi. Havadaki kirliliğe uzun süre maruz kalmak en büyük etkenlerden bir tanesi olarak açıklandı. İşte corona araştırmasından tüm detaylar!

ARAŞTIRMALAR COVİD-19'UN HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU!

Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya'da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.

İşte son dakika corona araştırmasının detayları!

Uzmanlardan son dakika corona araştırması: Corona virüsü kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?

Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya'da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27'sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.

Çalışmada, bu oranın Avrupa'da yüzde 19, Kuzey Amerika'da ise yüzde 17 olduğu bilgisine yer verildi.

Uzmanlardan son dakika corona araştırması: Corona virüsü kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?

- Havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmak

Araştırmacılar, Kovid-19'dan ölümler ve hava kirliliği arasında direkt bir "sebep-sonuç" ilişkisi olmadığına fakat daha az kirli havaya maruz kalınması durumunda ölümlerin bir kısmının engellenebileceğine işaret etti.

Mainz Üniversitesi Tıp Merkezinden Thomas Munzel, hava kirliliğine uzun süre maruz kalma ve Kovid-19'un yarattığı enfeksiyon bir araya geldiğinde özellikle kalp ve damarlar açısından olumsuz etkilere neden olduğunu vurguladı.

Araştırmada, havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmanın, virüsün neden olduğu ölümcül sonuçlara yol açan semptomları ağırlaştırdığı kaydedildi.

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Uzmanlardan son dakika corona araştırması: Corona virüsü kaynaklı ölümler hava kirliliğinden mi?
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