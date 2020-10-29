Almanya’da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir otomobil, yol kenarındaki bir grup kişinin arasına daldı. Kaza sonucu, 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen kentinin batısındaki Kempen bölgesinde meydana geldi. Alman medyası, bir otomobilin kaldırım kenarındaki bir grup insana çarptığını duyurdu. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine ambulans helikopter gönderildiği ifade edildi.