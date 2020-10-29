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’da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 yaralı

’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir otomobil, yol kenarındaki bir grup kişinin arasına daldı. sonucu, 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:29 Son Güncelleme: 29.10.2020 21:38 ABONE OL
Almanya’da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir otomobil, yol kenarındaki bir grup kişinin arasına daldı. Kaza sonucu, 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen kentinin batısındaki Kempen bölgesinde meydana geldi. Alman medyası, bir otomobilin kaldırım kenarındaki bir grup insana çarptığını duyurdu. Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza yerine ambulans helikopter gönderildiği ifade edildi.

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Almanya’da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 yaralı
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