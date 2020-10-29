Berde katliamı

Ermenistan, tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan'ın Berde şehrinde yine bir katliama imza attı, Eş zamanlı dört noktaya düzenlenen saldırıda 21 sivil şehit oldu, 70 kişi de yaralandı. Mahşer yerine dönen kent merkezinde yükselen çığlıklar yeri göğü inletti.Yakınlarını görmek için gelenler gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri ve polisler, hayatını kaybeden insanların yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Saldırıda misket mühimmatlı Smerç füzesi kullanıldı. İnsan Hakları İzleme ve Af Örgütü'nü Ermenistan'ın bu suçlarını yerinde izlemek için davet ediyoruz" dedi.Saldırıda, park halinde bulunan onlarca araç yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı. Olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, birçok işletme kapatıldı. Binlerce kişi Berde şehrini boşaltarak güvenli bölgelere gitti. Yakınlarını kaybettiğini öğrenen birçok Berdeli hastane ve morgun kapısına akın etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardıklarını duyurdu ve "Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacağız" dedi. Azerbaycan ordusunca Ermeni işgalinden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 183'e ulaştı.Berde şehir merkezine düzenlenen saldırı kentin en işlek noktalarından biri olan İtfaiye Kavşağına 13.30'da gerçekleştirildi. Kent sakinleri, saldırıya alışverişte yakalandı. Kavşağın ortasına düşen misket mühimmatlı Smerç füzesinden ortalığa saçılan parçalar onlarca kişiyi öldürdü. Görgü tanıkları, "Büyük bir patlama oldu. Etrafa yüzlerce parça saçıldı. Yoldan geçen onlarca kişi olay yerinde öldü. Ne olduğunu bile anlayamadık" dedi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür" denildi. ANKARAErmenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilirken terk ettiği 85 yaşındaki yaşlı kadın Azerbaycan'a teşekkür etti. Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan iki sivil, 1935 doğumlu Babayan Yevgeniya Pavlovna ve 1935 doğumlu Melkumyan Misha Merlandovich Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı.Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı. Protestocular 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.