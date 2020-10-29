Çanlar Avrupa için çalıyor: Sokağa çıkma yasakları geri döndü!

İlk dalgadan kötü etkilenmeyen Çekya ve Polonya gibi ülkeler bu sefer salgından kaçabilecek gibi durmuyor. Uzmanlar, kıtanın büyük bir kısmında endişe verici vaka sayıları konusunda uyarıda bulunuyor.

FRANSA VE ALMANYA NE GİBİ ÖNLEMLER ALIYOR?

Macron, Mart ayındaki ilk sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi, yeni kurallara göre insanların evlerinden ayrılmak için bir form doldurmaları gerektiğini söyledi. Sosyal amaçlı bir araya gelmeler yasaklandı.

Ancak kamu hizmetlerinin süreceğini ve fabrikaların açık kalacağını açıkça belirten Macron, ekonominin "durmaması veya çökmemesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Başbakan Jean Castex Perşembe günü parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, altı yaş ve üstü tüm öğrencilerin, "tüm çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve ebeveynlerimizi korumak için" sınıfta yüz maskesi takmaları gerekeceğini söyledi. Şimdiye kadar maskeler yalnızca 11 yaş ve üstü öğrenciler için zorunluydu.

Castex, çalışanlarını "haftada beş gün" evden çalıştırmaları için şirketlerin kuvvetli bir şekilde teşvik edileceğini söyledi.

"Mümkün olduğu kadar çalışmaya devam etmeliyiz, ancak tabii ki virüsün yayılmasını engelleyen katı hijyenik koşullar altında" dedi ve ekledi: "İşsizlik ve yoksulluk da öldürebilir."