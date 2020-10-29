Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı

Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! 'daki sağlık skandalında karar çıktı

'da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hastaya 90 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 20:25 ABONE OL
Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.

Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı

Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı

Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.

Uçar, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hastaneden hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı

Kerim'in ameliyatını gerçekleştiren doktorun çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dalağı yerine yanlışlıkla böbreğini almışlardı! Almanya'daki sağlık skandalında karar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA