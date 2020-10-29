Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...

Doğu Akdeniz'de Almanya'nın ve Fransa'nın desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan'dan yeni bir adım daha geldi.
Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) "115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in açıklamayı, dünkü SUDA Üssü'nde "Kaçonis" denizaltısını ziyareti sırasında personel ile yapılan sohbet sırasında yaptığı kaydedildi.