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'de köşeye sıkışan 'dan yeni hamle! 'dan istediler...

'de Türkiye'nin attığı hamleler ile köşeye sıkışan yine AB'den ve 'dan yardım istedi. Yunanistan’ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) 115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdiği belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:35 Son Güncelleme: 29.10.2020 10:54 ABONE OL
Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...

'de 'nın ve Fransa'nın desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan 'dan yeni bir adım daha geldi.

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...

Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) "115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi.

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...

Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in açıklamayı, dünkü SUDA Üssü'nde "Kaçonis" denizaltısını ziyareti sırasında personel ile yapılan sohbet sırasında yaptığı kaydedildi.

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Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan yeni hamle! Almanya'dan istediler...
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