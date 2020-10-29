Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye astılar!

Endonezya'da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı. Gencin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana beraber aynı evde yaşamaya başladı. Desiana'nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti'yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.