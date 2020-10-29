Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye astılar!

Dünya bu haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye astılar!

'dan gelen haberi adeta kan dondurdu. adındaki 23 yaşındaki genç, sevgilisi ile aynı evde kaldığı için ayaklarından tavana asıldı. Yarım saat kadar asılı şekilde öylece bırakılan genç eve döndüğünde ise hastaneye kaldırıldı. Gencin annesi "İnsanlık dışı bir şey" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.10.2020 23:19 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye ayaklarından astılar!

haberi… 'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen korkunç olay kan dondurdu. adında genç, sevgilisi ile birlikte aynı evde yaşamaya başladılar. Genç kızın ailesi durumu öğrenince öfkelenerek kızlarını eve geri getirirken kızlarının erkek arkadaşını ayaklarından tahta bir platforma ters şekilde asınca olanlar oldu…

"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Ayaklarından asılan gencin annesi konuştu ve "İnsanlık dışı bir şey" diyerek yapanlardan şikayetçi oldu.

İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye ayaklarından astılar!

'da (23) adlı genç, sevgilisi (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı. Gencin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana geldi. Mario Natriti adlı genç, sevgilisi Desiana beraber aynı evde yaşamaya başladı. Desiana'nın ailesi, durumu öğrencince öfkelenerek kızlarını eve geri getirdi ve Natriti'yi bir tahta platforma ters şekilde astı. Gencin yaklaşık yarım saat o şekilde durduğu ve eve döndüğünde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye ayaklarından astılar!

"İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Gencin annesi Tujuh Juli Yuli, oğlunun bu şekilde bir cezaya çarptırılmasının 'insanlık dışı bir uygulama' olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan anne, "Oğluma böyle bir hayvan gibi davranıldığını görünce ağladım. Sadece baş aşağı asılmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç kez tokatlandı" ifadelerini kullandı. Çocuğumun hakları için adalet bekliyorum. Bir hayvan gibi muamele gördü. Çocuğum, asılması, işkence edilmesi gereken bir suçlu değil" dedi. Annenin polise görüntülerle birlikte şikayette bulunduğu kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Sevgilisiyle aynı evde kaldı diye astılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA