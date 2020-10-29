Irkçı Fransa'ya tepki seli: En büyük hassasiyetimiz Peygamberimiz

Fransa'da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhine yayınlanan karikatürlere tepkiler sürüyor.Macron'u kınadı.Macron'u kınadı.Fransız bayrağının üzerinden araçlarla geçildi.Ülkedeki Müslüman toplum, Macron'u kınadı.Başkent Bağdat'ta Mevlid Kandili münasebetiyle hazırlıklar yapılırken vatandaşlar "Önderimiz Muhammed" pankartları taşıdı.İmam ve hatipler, "Hz. Muhammed ve tüm peygamberlere yapılan her türlü hakareti reddediyoruz" açıklaması yaptı.Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı yapıldı.Alimler Heyeti, Macron'un açıklamalarını "provokatif" diyerek, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.Müslümanlar, Fransız ürünlerine 'boykot' çağrıları yaptı.: İslamofobi ile Mücadele Kolektifi, "Sosyal başarısızlıkları örtmek için Müslümanlar hedef gösterilmemeli" dedi.Alimler Heyeti, Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde yaşayan Lisec Köyü İmamı Arsim İdrizi, tek başına Fransa'yı protesto etti. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Kalkandelenli Arsim İdrizi, taşıdığı kağıtta, "Ateşi söndüremeyeceğimi biliyorum, sadece O'na tarafımı belli etmek istedim - Karınca" ifadelerine yer verdi./ ÜSKÜP