Kanada Başbakanı Trudeau'dan Nice saldırısı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Nice'teki saldırıyla ilgili açıklama geldi. Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği çevirim içi toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "iğrenç" bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

"İSLAM'I TESLİM ETMEMEKTEDİR"

Kanada Başbakanı Trudeau, "Bunlar iğrenç suç eylemleridir ve her koşulda haksızdır ve tüm değerlerimize hakarettir. Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa'da, Kanada'da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar." diye konuştu.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ndeki bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

